Лукашенко высказался о делах задержанных Протасевича и Сапеги: Следствие проведут в Белоруссии

Александр Лукашенко сделал важное заявление по нашумевшей истории оппозиционеров.



Президент Белоруссии сообщил, что следствие по делам основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги будет вестись в республике. Он добавил, что данное решение непреклонно.

Также Александр Лукашенко отметил, что уже рассказал об этом президенту России Владимиру Путину. Белорусский лидер заверил, что не возникнет никаких проблем с доступом консулов к вышеуказанным персонам, передает RT.

Ранее стало известно, что Роман Протасевич дает признательные показания. Напомним, 23 мая в Белоруссии экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет приземлился из-за информации о бомбе на борту. В нем находились Протасевич и Сапега, которых задержали.

Как писали "Дни.ру", после захвата лайнера и ареста Романа Протасевича страны ЕС ввели санкции против Белоруссии. В свою очередь Александр Лукашенко пригрозил государствам Евросоюза открыть наркотрафик и поток мигрантов в Европу через Белоруссию. Помимо этого он обвинил европейских лидеров в заговоре против республики и против него лично.

