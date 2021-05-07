Карбалевич о покушении на Лукашенко: Безграничное насилие

Третью неделю федеральные СМИ раскручивают тему заговора против белорусского лидера Александра Лукашенко. В КГБ объявили, что в деле замешаны девять человек. Четверых уже взяли под стражу, еще четверо живут в Америке, один на Украине. Ведомство республики уже обратилось к властям США и Украины с требованием экстрадировать подозреваемых в Белоруссию.
28 апреля на телеканале ОНТ показали фильм "Убить президента". В нем отражаются обсуждение темы захвата власти. Политолог Виктор Карбалевич назвал картину "болтовней", так как никакой конкретики о реальном заговоре в ней не было. Авторы фильма пытались доказать, что за всей этой историей стоят американские спецслужбы. Но по мнению политолога, выглядит эта мысль неубедительно и даже напоминает блеф. В фильме много нестыковок, которые говорят о несостоятельности сценария.
Одна из них – это то, что Александр Лукашенко 17 апреля, указывая на роль США в этом заговоре, заявил, что "поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства". После этого белорусский лидер возмутился, что Владимир Путин, разговаривая на эту тему с Джо Байденом, не получил от него нормального ответа. Выходит, что заказ на устранение Лукашенко дал Байден. Но из фильма следует, что операцию по покушению на Лукашенко начали готовить еще в августе прошлого года. Тогда президентом США был Дональд Трамп.
По мнению Карбалевича, эта кампания по дискредитации политических соперников направлена на то, чтобы оправдать безграничное насилие.
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