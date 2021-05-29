Политолог Павловский: Кремлю следует тихо убрать Лукашенко

Ситуация с Белоруссией не должна стать предметом спора России с Западом.

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая провели переговоры в Сочи. Встреча прошла в закрытом формате, заявлений для СМИ по её итогам сделано не было. По мнению бывшего политтехнолога Кремля, политолога Глеба Павловского, России следует тихо отказаться от поддержки действующего президента Белоруссии.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда в Минске был экстренно посажен самолёт с Романом Протасевичем на борту, Москве выгоднее не спорить со странами Запада. По его словам, официальная позиция Кремля, вероятно, будет озвучена позже, однако эксперт от неё "многого не ждёт". Павловский отметил, что в этой ситуации можно было бы заявить, что ошиблись диспетчеры или было допущено другое «несчастное недоразумение». Однако политолог уверен: Путин не сделает этого.

Кроме того, эксперт посоветовал Александру Лукашенко не расслабляться по этому поводу, так как именно он создал ситуацию, когда Кремлю придётся выбирать: либо президент Белоруссии любыми способами будет создавать "иллюзию многовекторности", либо "Москва его уберет". При этом сам Павловский считает, что правильным решением для Путина было бы не спорить с Европой, а «тихо убрать» белорусского президента.