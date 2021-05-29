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Политика
Политолог Казакевич: Сохранение власти у Лукашенко приведет к страшным последствиям

Политолог Казакевич: Сохранение власти у Лукашенко приведет к страшным последствиям

Белорусский лидер по-прежнему намерен контролировать все ветви власти.

Продолжение: Политолог Павловский: Кремлю следует тихо убрать Лукашенко
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Директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич уверен: модель, при которой в Белоруссии избран новый президент, но действующий глава республики Александр Лукашенко при этом всё ещё остаётся на одном из руководящих постов — ящик Пандоры для страны. Таким образом, политолог прокомментировал сообщение о предложении придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию (ВНС), а его решения — обязательными для исполнения государственными органами.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Казакевич отметил, что на данный момент компетенция ВНС непонятна. Так, новому органу намереваются дать большие полномочия, однако с другой стороны — президент республики контролирует исполнительную и судебную власть в стране. Кроме того, он всё ещё сохраняет за собой право издавать нормативные акты, которые юридически более сильны, чем законы. Поэтому, по мнению эксперта, ВНС может стать очередным декоративным органом.

Политолог предположил, что Александр Лукашенко в будущем надеется сохранить контроль над всеми ветвями власти в Белоруссии. Однако ситуация внутри страны, а также внешнее давление могут вынудить президента республики покинуть свой пост. При этом Казакевич не исключает, что ВНС после получения новых полномочий всё-таки может стать одним из вариантов транзита власти.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 16:17 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

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