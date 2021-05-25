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Политика
Тихановская заявила о возможном применении "сыворотки правды" против Протасевича

Тихановская заявила о возможном применении "сыворотки правды" против Протасевича

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опасается, что "сыворотка правды" выбьет любые признания у журналиста Романа Протасевича.

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В интервью итальянской газете la Repubblica Тихановская рассказала, что этопсихоактивное вещество часто используют для того, чтобы "уничтожить человека".

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"Необходимо учитывать, что Протасевич является личным врагом президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому власти страны будут оказывать на него любое давление, начиная с пыток и заканчивая психотропными веществами", — подчеркнула Тихановская.

По ее словам, точной информации по поводу применения "сыворотки правды" в отношении Протасевича у нее нет, есть только предположения.

Она также не исключила, что посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, в Минске организовали представители российской ФСБ.

"Точной информацией я не владею, но полагаю, что на борту ирландского воздушного судна находились агенты Федеральной Службы безопасности", — отметила она.

Ранее подобную версию выдвигал отец Романа Протасевича. В интервью агентству Reuters он заявил, что на видео Роман выглядит очень плохо, а часть лица и нос "замазаны пудрой".

"Сына силой заставляют сознаться и бьют его, его нос сломан", — подытожил Дмитрий Протасевич.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс в воскресенье, 23 мая, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе. Протасевича после проверки документов арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото: Matteo Nardone/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 14:04 Источник: La Repubblica ✓ Надежный источник
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