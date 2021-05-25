Тихановская заявила о возможном применении "сыворотки правды" против Протасевича

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опасается, что "сыворотка правды" выбьет любые признания у журналиста Романа Протасевича.





В интервью итальянской газете la Repubblica Тихановская рассказала, что этопсихоактивное вещество часто используют для того, чтобы "уничтожить человека".



"Необходимо учитывать, что Протасевич является личным врагом президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому власти страны будут оказывать на него любое давление, начиная с пыток и заканчивая психотропными веществами", — подчеркнула Тихановская.

По ее словам, точной информации по поводу применения "сыворотки правды" в отношении Протасевича у нее нет, есть только предположения.

Она также не исключила, что посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, в Минске организовали представители российской ФСБ.

"Точной информацией я не владею, но полагаю, что на борту ирландского воздушного судна находились агенты Федеральной Службы безопасности", — отметила она.

Ранее подобную версию выдвигал отец Романа Протасевича. В интервью агентству Reuters он заявил, что на видео Роман выглядит очень плохо, а часть лица и нос "замазаны пудрой".

"Сына силой заставляют сознаться и бьют его, его нос сломан", — подытожил Дмитрий Протасевич.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс в воскресенье, 23 мая, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе. Протасевича после проверки документов арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.