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Политика
Эксперт Казакевич о последствиях инцидента в минском аэропорту: Белоруссию ждут финансовые потери

Эксперт Казакевич о последствиях инцидента в минском аэропорту: Белоруссию ждут финансовые потери

По мнению доктора политических наук Андрея Казакевича, белорусские власти демонстрируют неотвратимость наказания за политическую позицию, что для них весьма чревато.
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Третьи сутки общественность обсуждает инцидент, произошедший в минском аэропорту. 23 мая здесь совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что борт заминирован, якобы для этого вылетел истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На самолете бомбу не нашли, но был задержан пассажир этого рейса, основатель телеграм-канала NEXTA, оппозиционный журналист Роман Протасевич.

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Западные политики возмущены действиями белорусских властей. По мнению главы ОБСЕ Питера Борнесса, этот инцидент выходит за рамки допустимого. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что данное происшествие является актом пиратства. После случившегося политик сообщил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Белоруссией.

Директор института "Палітычная сфера", доктор политических наук Андрей Казакевич считает, что европейские страны обязательно примут жесткие решения по отношению к Белоруссии. Например, Евросоюз уже запретил полеты белорусских авиаперевозчиков над своими странами. Также может быть усилен четвертый и разработан пятый пакеты санкций, предположил эксперт.

По словам Казакевича, множество ограничений приведет к финансовым потерям в Белоруссии. Мол, эту страну больше не будут воспринимать как безопасную. Вполне вероятно, что граждане стран Евросоюза откажутся от посещения Минска и других городов республики. "Это удар по туристическому потоку", – считает доктор политических наук.

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Фото: president.gov.by/ru
Автор: 25 мая 2021, 13:49 Источник: udf.by ✓ Надежный источник
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