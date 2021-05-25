Эксперт Казакевич о последствиях инцидента в минском аэропорту: Белоруссию ждут финансовые потери

По мнению доктора политических наук Андрея Казакевича, белорусские власти демонстрируют неотвратимость наказания за политическую позицию, что для них весьма чревато.

Третьи сутки общественность обсуждает инцидент, произошедший в минском аэропорту. 23 мая здесь совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что борт заминирован, якобы для этого вылетел истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На самолете бомбу не нашли, но был задержан пассажир этого рейса, основатель телеграм-канала NEXTA, оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Западные политики возмущены действиями белорусских властей. По мнению главы ОБСЕ Питера Борнесса, этот инцидент выходит за рамки допустимого. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что данное происшествие является актом пиратства. После случившегося политик сообщил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Белоруссией.

Директор института "Палітычная сфера", доктор политических наук Андрей Казакевич считает, что европейские страны обязательно примут жесткие решения по отношению к Белоруссии. Например, Евросоюз уже запретил полеты белорусских авиаперевозчиков над своими странами. Также может быть усилен четвертый и разработан пятый пакеты санкций, предположил эксперт.

По словам Казакевича, множество ограничений приведет к финансовым потерям в Белоруссии. Мол, эту страну больше не будут воспринимать как безопасную. Вполне вероятно, что граждане стран Евросоюза откажутся от посещения Минска и других городов республики. "Это удар по туристическому потоку", – считает доктор политических наук.