МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь

Бывший кандидат в президенты Белоруссии сделала громкое заявление о задержанной в республике россиянкой. В МИД России возмущены словами политика.
В ведомстве заверили, что Светлана Тихановская врет, и российский консул вовсе не отказывался от встречи с Софией Сапегой. "Наглая ложь", – заявили в МИД.
Отметим, что летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На нем летел белорусский активист Роман Протасевич. Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Вместе с Протасевичем летела россиянка Сапега. Ее тоже задержали. Вуз в Вильнюсе, где она учится россиянка, попросил посольство нашей страны оказать девушке консульскую поддержку. Российское ведомство в свою очередь заявило, что проверяет информацию.
Напомним, Светлана Тихановская покинула страну спустя несколько дней после обнародования итогов голосования 9 августа прошлого года. В ее окружении рассказали, что политик получала неоднократные угрозы со стороны властей.
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