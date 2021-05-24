Политолог Шушкевич о запрете белорусским СМИ освещать протесты: Большего маразма и допустить нельзя

С действиями Лукашенко не согласен первый руководитель
постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. Он, в частности, заявил, что все действия Лукашенко исходят от поддержки
Кремля.
"Белорусский лидер стремится показать, что он крутой и пользуется поддержкой российского руководства", — подчеркнул Шушкевич.
В комментарии "Радиоточке НСН" он отметил, что "большего маразма и допустить нельзя", и подчеркнул, что "Лукашенко испортила поддержка России".
"Если бы не Москва, Лукашенко не удалось бы допускать вольности и безобразия. Но он до сих пор это делает, хотя подписанный им очередной указ вряд ли соответствует международным нормам. Владимир Путин так не может, потому что он высокообразованный человек", — добавил Шушкевич.
Он напомнил о подписанном не так давно белорусским президентом законе о СМИ, согласно которому журналисты не имеют права участвовать в массовых мероприятиях и освещать несогласованные протесты. Представителям СМИ запрещено выступать в качестве организаторов различных акций.
По словам Шушкевича, очередной указ Александра Лукашенко посадить самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair не соответствует международным нормам.
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