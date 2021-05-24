Политолог Шатилин: Запрет полетов над Белоруссией не выгоден странам Запада

По его словам, это можно сравнить "выстрелом себе
же в ногу", поскольку пострадает
экономика, как стран Евросоюза, так и Соединенных Штатов.
"На Белоруссии запрет никак не отразиться, а вот страны Европы и США пострадают, особенно ощутят на себе неудобства пассажиры из-за подорожания авиабилетов", — уточнил Шатилин в интервью радио Sputnik.
Он пояснил, что воздушные суда будут делать большой круг, затрачивая на это больше топлива.
С ним согласен политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Он считает, что каждая страна сама должна решать, каким образом задерживать граждан, которые объявлены в розыск.
Шатров напомнил о членстве Белоруссии в Интерполе – международной полицейской организации, и о том, что задержанный Роман Протасевич более года находился в международном розыске из-за создания им экстремистского телеграм-канала NEXTA.
"Страны Европы должны были давно задержать Протасевича", — подытожил Шатров.
Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, совершающий рейс из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что среди пассажиров находился Протасевич. После проверки документов он был задержан.
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