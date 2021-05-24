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Политика
Захарова осудила реакцию Запада на задержку Ryanair в Белоруссии: Это шок

Захарова осудила реакцию Запада на задержку Ryanair в Белоруссии: Это шок

Запад заявил о "шокирующем" инциденте с самолетом Ryanair, совершившему экстренную посадку в Белоруссии, но и для РФ это тоже "шок".
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Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбук", это полный "шок" для России, поскольку невозможно понять, как можно обвинять другие страны после того, как сами совершали подобные преступления против представителей других стран.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Захарова напомнила западным странам и США о событиях с самолетом президента Боливии, который вынужденно сел в Австрии по требованию руководства Соединенных Штатов или с воздушным судном на Украине, который пришлось вернуть в аэропорт после взлета из-за находящегося на борту активиста Антимайдана.

По ее мнению, Запад не имеет права выражать свое отношение к подобным действиям других стран, поскольку сам грешить подобным.

Воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair, совершающее рейс из Афин в Вильнюс, совершило экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Позже было установлено, что на борту не было взрывного устройства, а самолет пришлось посадить из-за летевшего на нем оппозиционера, основателя телеграм-канала Nexta и главреда телеграм-канала "Беларусь головного мозга", Романа Протасевича.

После проверки документов он был задержан. Многие европейские политики потребовали расследовать инцидент с Протасевичем на международном уровне.

Экс-министр культуры Белоруссии, представитель оппозиции Павел Латушко назвал этот инцидент "государственным терроризмом".

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Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 14:57 Источник: Facebook ✓ Надежный источник

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