Захарова осудила реакцию Запада на задержку Ryanair в Белоруссии: Это шок

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова на своей странице в "Фейсбук", это полный "шок" для России,
поскольку невозможно понять, как можно обвинять другие страны после того, как
сами совершали подобные преступления против представителей других стран.
Захарова напомнила западным странам и США о событиях с самолетом президента Боливии, который вынужденно сел в Австрии по требованию руководства Соединенных Штатов или с воздушным судном на Украине, который пришлось вернуть в аэропорт после взлета из-за находящегося на борту активиста Антимайдана.
По ее мнению, Запад не имеет права выражать свое отношение к подобным действиям других стран, поскольку сам грешить подобным.
Воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair, совершающее рейс из Афин в Вильнюс, совершило экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Позже было установлено, что на борту не было взрывного устройства, а самолет пришлось посадить из-за летевшего на нем оппозиционера, основателя телеграм-канала Nexta и главреда телеграм-канала "Беларусь головного мозга", Романа Протасевича.
После проверки документов он был задержан. Многие европейские политики потребовали расследовать инцидент с Протасевичем на международном уровне.
Экс-министр культуры Белоруссии, представитель оппозиции Павел Латушко назвал этот инцидент "государственным терроризмом".
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