Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Воскресенье
23 мая
Лента новостей
14:23
Дочь Гузеевой едва не осталась инвалидом
14:21
Призывы Лукашенко открыть границы в разгар пандемии расценят как угрозу здоровью – эксперт Орловский
14:01
Состояние Олега Газманова резко ухудшилось
13:43
Борисова увиделась с госпитализированной дочерью через закрытое окно
13:27
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
13:04
Айзу сняли в койке с молодым певцом
12:42
"Пол не важен": Водонаева объяснила влечение к женщинам
12:40
Кафельникова вышла замуж после известия о беременности
12:39
Политолог Рар о заявлениях Зеленского на пресс-конференции: Не понимает, что такое большая политика
12:00
Откровенный снимок Макеевой всполошил россиян
11:55
Раздвинувшая ноги Собчак ушла в отрыв: Волочкова сойдет с ума
11:52
"Падает!": интимные утехи в койке с молодой женой все меньше волнуют 54-летнего Гошу Куценко
11:39
В Москве приведут в порядок два пойменных участка реки Чермянка
11:14
Аналитик Болгов: команда Зеленского пошла на попятную после заявлений о встрече с Путиным
11:11
Анастасия Костенко вновь стала мамой
11:09
Домогаров откровенно ответил на вопрос о пьянках на сцене: Это смерть
11:01
Васильева бьет тревогу из-за попавшей в условия ада внучки: Некуда деваться
10:48
Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши
10:36
Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"
08:02
Раскрыт отец новорожденного ребенка Наоми Кэмпбелл
06:07
Откровенные фото Фриске шокировали народ
03:54
"Ваша заслуга!": Зейналова показала дочь со страшным диагнозом
01:59
"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
01:47
Италия стала победителем "Евровидения-2021"
23:55
Певица Саша Савельева поделилась подробностями материнства
22:03
"Ты сколько там выпила?": народ в шоке от стриптиза Бузовой на яхте
20:14
На Украине заявили о "подставе" для Зеленского со стороны Запада: Унизил себя политической заказухой
20:05
"Меня никогда не остановит общественное мнение": Макеева рассказала о страстном романе
18:05
"Может, мы поженимся?": флирт Алексея Чумакова с Ольгой Шелест обернулся свадьбой
17:47
"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару
17:45
Фотография Туктамышевой вызвала у народа оторопь
17:44
Под Новосибирском львы напали на дрессировщика на глазах у зрителей
17:24
"20 лет он со мной": Связь Сергея Жукова с переодетым в женщину коллегой стала судьбоносной
17:15
Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной
16:21
"Уметь петь не обязательно": Сбежавшую из России Бузову поставили на место
16:14
Усыхающая на глазах любовница Прилучного с каждым днем все больше пугает своим видом
16:13
Мишустин назвал данные ценностью XXI века
16:12
Анастасия Решетова заговорила о замужестве
15:29
Звезда "Битвы экстрасенсов" родила третьего ребенка
15:17
"Это же видно!": Вскрылась тайна фальшивой любви Пугачевой и Киркорова
14:59
За 2020 год Собчак заработала более 300 миллионов рублей
14:48
В России резко подорожали продукты
14:18
Лолита похвасталась горячим любовником: Галантный бандит на авто
14:15
Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком
14:00
"Я успокоилась": Роза Сябитова сделала заявление об отказе от секса
13:51
Судзиловская изменила себя до неузнаваемости
13:22
Бородина спустила 5 миллионов на часы
13:17
Не выдержала: Коллеги довели Кудрявцеву до рыданий на публике
13:15
Совершил ошибку: Харламов оскорбил Нурмагомедова
12:51
Аниме-вакханалия в доме Аллы Пугачевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую
Бешеные деньги: ухажер поведал о расходах на свадьбу с Азизой
Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"
Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Призывы Лукашенко открыть границы в разгар пандемии расценят как угрозу здоровью – эксперт Орловский

Призывы Лукашенко открыть границы в разгар пандемии расценят как угрозу здоровью – эксперт Орловский

Белорусский президент Александр Лукашенко рискует вновь разозлить население страны. Такое мнение выразил политический обозреватель Антон Орловский.
прочитано 147 раз

Пандемия коронавируса в 2021 году никуда не ушла, несмотря на послабления, которые были допущены в ряде государств. Для того, чтобы можно было свободно перемещаться по миру без существенных ограничений, необходимо достигнуть того этапа, при котором подавляющая часть населения будет вакцинирована от COVID-19.

ПО ТЕМЕ

Белорусский политик Гончарик о перспективах Лукашенко: Все печально закончится

Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно допустил ряд одиозных высказываний на актуальную тему. Батька призвал партнеров по ЕАЭС открыть внутренние границы, следуя примеру Евросоюза.

Белорусский главнокомандующий отметил, что люди утомились без возможности совершать выезды. Для обсуждения данной темы более предметно Александр Григорьевич пригласил партнеров посетить Минск.

Политический обозреватель Антон Орловский выразил мнение о том, что люди могут расценить слова Лукашенко как угрозу здоровью. Эксперт убежден, что белорусский президент недооценивает проблему. Открытие границ до сих пор несет очень большие риски для всего человечества.

Стремление Батьки равняться на Евросоюз Орловский также подверг сомнению. Во многих западных странах эпидемиологическая обстановка остается тревожной, уровень заболеваемости по-прежнему велик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 14:21 Источник: Издание "Русская весна" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком

Коллеги не дают 45-летней актрисе больше 20 лет
Шоу-бизнес

"Уметь петь не обязательно": Сбежавшую из России Бузову поставили на место

Поп-дива ввязалась в авантюру
Шоу-бизнес

"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару

Риэлтор высказался о бизнесе знаменитости
Шоу-бизнес

Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной

По словам близких семьи, большую часть себе присвоил близкий друг артистки Юлиан

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+