В США назвали дату встречи Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приблизительные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам дипломата, это должно произойти в ближайшие недели.
С соответствующим заявлением глава Госдепа выступил на пресс-конференции в Рейкьявике. Он отметил, что Вашингтон надеется провести переговоры двух лидеров именно в этот период, сообщает RT.
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