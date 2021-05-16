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Политика
Аналитик Чалый о воплощении главного страха Лукашенко: Все работает без него

Аналитик Чалый о воплощении главного страха Лукашенко: Все работает без него

Несмотря на то, что формально белорусский лидер сохранил власть, на деле он все хуже контролирует ситуацию в стране.
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Об этом свидетельствует, среди прочего, – ситуация вокруг пострадавшего от пожара храма в городе Будслав Минской области. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях заявил, что без участия государства средства на его восстановление собрать не удастся. Лукашенко обвинил оппозицию в попытке присвоить деньги на костёл и выразил уверенность, что её представители попросту вывезут их за рубеж и поделят.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Однако независимый аналитик Сергей Чалый обратил внимание на то, что сбор средств организовала Католическая церковь, а не оппоненты Батьки. При этом деньги направляются на счета прихода храма в Будславе и благотворительной католической организации "Каритас".

После произошедшего 11 мая пожара белорусы собрали порядка 325 тысяч белорусских рублей, более 200 тысяч поступило от физических лиц. Чалый считает, что такая быстрая самоорганизация народа – воплощение самого главного страха белорусского лидера. По мнению эксперта, Александр Лукашенко боится того, что страна начинает жить без его участия, без его официоза и указов.

Сергей Чалый отметил, что происходящее вокруг храма сильно напоминает ситуацию перед распадом Советского союза. Специалист напомнил, что тогда люди также ощущали бесполезность государства и прекращали пытаться продлить его существование.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 17:26 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость740493
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А.Г.Л. как всегда, выдает желаемое за действительное. Интернетом не умеет пользоваться, даже не знает, что деньги на ремонт костела собирала Католическая церковь, а не оппозиция. Без него отремонтируют. За 26 лет своей власти не восстановил замок в Гольшанах. Денег на это нет в государстве. Зато все чиновники и силовики рассекают на крутых иномарках и без конца их меняют.
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