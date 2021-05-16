СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии

Опора под белорусским режимом ослабевает с каждым днём. При этом давление на неё лишь нарастает.

Аналитики телеграм-канала "Кукловод и овца" уверены, что больше всего президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение должны опасаться дальнейшего ослабления всех сфер экономики. Ведь именно она удерживает почву под их ногами.

Наблюдатели обращают внимание, что в настоящее время Лукашенко и его "свиту" поддерживают лишь несколько десятков тысяч человек. Большинство из них – сотрудники силовых структур, таких как МВД и КГБ, а также чиновники высшего и среднего уровня. И объединяют их не общие взгляды, убеждения или ценности, а лишь хорошее финансовое положение. Если режим не сможет его поддерживать – от него отвернутся последние сторонники.

Кроме того, социологические опросы свидетельствуют о том, что относительное материальное благополучие – единственное, что удерживает белорусов от новых протестов. По данным исследований, многие граждане настроены против Александра Лукашенко и его власти, но не предпринимают активных действий, поскольку ещё могут себя обеспечить. Именно поэтому и Россия, и Запад используют экономические рычаги давления для воздействия на белорусский режим.

США и Евросоюз вводят всё новые санкции против Минска, а Россия требует за свою поддержку такие уступки, на которые Батька пойти не готов. Эксперты убеждены, что режим не сможет долго выживать в таких условиях, поэтому вскоре Лукашенко вынужден будет принять условия либо Запада, либо Востока. При этом ему наиболее выгодно "сдаться" Москве и сбежать вместе со своим окружением в Россию, где у него якобы имеются свои резиденции на черноморском побережье.