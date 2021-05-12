Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов

Белорусский журналист Петр Кузнецов не смог пройти мимо новости о подписании декрета о передаче власти.

Президент республики Александр Лукашенко назвал этот документ "одним из важнейших" за последние 25 лет. Декрет предусматривает передачу власти в руки членов Совета безопасности и введение чрезвычайного или военного положения в случае убийства главы страны.

Основатель "Сильных новостей" отметил, что в республике не рассматриваются иные варианты транзита власти, кроме как смерти президента. По мнению Кузнецова, декрет Лукашенко является "очевидным признанием банкротства" белорусского государства и системы.

Журналист считает, что документ не имеет никакого смысла. Кузнецов рассказал, что вся система заточена под Лукашенко, и в случае его ухода Совбез не сможет нормально работать. У каждого проявятся свои политические интересы, которые были сокрыты от остальных.

Эксперт добавил, что после подписания декрета все, кто попадает в Совбез, не имеют шанса "переобуться", то есть изменить свои политические взгляды. Они станут наиболее близкими союзниками Александра Лукашенко и столпами его режима, подчеркнул журналист.

Сам президент пояснил, что пошел на такой шаг, чтобы защитить страну. 17 апреля спецслужбы России и Белоруссии сообщили о задержании политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича. По предварительным данным, они планировали устроить переворот в республике и убить Александра Лукашенко.