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Политика
Названы три главные ошибки режима Лукашенко: Дали почву для его делегитимизации в глазах мира

Названы три главные ошибки режима Лукашенко: Дали почву для его делегитимизации в глазах мира

Аналитик Вадим Можейко заявил, что все достижения белорусской оппозиции были связаны с тремя ошибками режима.
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Специалист рассказал, что белорусские власти спровоцировали недовольство в обществе неадекватной реакцией на коронавирус. Глава республики Александр Лукашенко отказался вводить карантин и порекомендовал соотечественникам больше работать и заниматься спортом.

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По словам аналитика, еще одной ошибкой режима стала недооценка опасности регистрации кандидатов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико на пост президента Белоруссии. Можейко пояснил, что это позволило мобилизовать недовольных властями граждан вокруг оппозиционных лидеров.

Третий промах режима, продолжил аналитик, – это непропорциональное насилие в период с 9 по 13 августа. Протестные акции были жестко подавлены силовиками. Специалист уточнил, что репрессии в отношении народа "дали почву для делегитимизации" Лукашенко в глазах мировых политиков и прессы.

Можейко заявил, что у белорусского режима была возможность избежать этих ошибок, но на это не хватило управленческих компетенций. Он добавил, что профессионалов в правящих кругах будет все меньше, так как Александр Лукашенко продолжает выталкивать всех недостаточно лояльных.

Отметим, что уличные протесты в республике прекратились в начале 2021 года. Тем не менее Можейко уверен: протестный потенциал сохранился. На это указывают многочисленные локальные акции, а также мобилизация силовиков в период "потенциально опасных дат".

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Фото: president.gov.by
Автор: 12 мая 2021, 10:53 Источник: Наше время ✓ Надежный источник

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