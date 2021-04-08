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Политика
Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"

Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"

Цель конкурса – выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом.
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Неделю назад стартовал конкурс для управленцев – "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Его победители имеют огромные шансы на успешное будущее и получают путевку в жизнь. Они занимают ведущие руководящие должности. Становятся главами регионов, заместителями глав крупнейших ведомств, министрами правительств, мэрами, вице-президентами ведущих компаний.

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На участие в новом сезоне конкурса "Лидеры России" подано уже 18,5 тысячи заявок

8 апреля 2021 года началась регистрация на трек "Студенты" четвертого конкурса "Лидеры России". Раньше основным условием для участия в конкурсе было наличие управленческого опыта. В треке "Студенты" это не обязательно.

Отправлять заявки могут молодые люди от 18 до 25 лет, которые учатся в ссузах, бакалавриате, специалитете, магистратуре, аспирантуре или уже отучились не больше двух лет назад.

Конкурсанты получают шанс выиграть образовательные сертификаты, а также работать с наставниками – финалистами и победителями четвертого конкурса "Лидеры России". Каждый участник по итогам дистанционных этапов трека "Студенты" получит подробные отчеты о своих сильных и слабых сторонах и рекомендации по дальнейшему развитию компетенций.

В новом году конкурс "Лидеры России" проходит по восьми направлениям. Это "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии", а также трек "Международный" и трек "Студенты".

Финалист второго конкурса "Лидеры России", преподаватель МГИМО Мария Гладышева – самая молодая участница второго сезона конкурса. Она стала финалисткой, когда ей было 23 года. По ее словам, конкурс дал ей отличный фундамент для дальнейшего развития.

"Помимо того, что, участвуя в конкурсе можно получить приглашение на работу мечты, наставника, который будет помогать и сможет ответить на возникающие вопросы. А еще – это крутая возможность пообщаться. Ты встречаешь 300 самых крутых людей со всей страны и у тебя остаются эти контакты на всю жизнь", – рассказала Гладышева.

Конкурс "Лидеры России" традиционно проходит в несколько этапов. Сначала идет регистрация с 31 марта по 26 апреля. Затем с конца апреля до середины июня будут проходить дистанционные испытания. В конце лета – начале осени 2021 года пройдут полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин /АГН Москва
Автор: 8 апреля 2021, 15:55 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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