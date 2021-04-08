Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов

Эксперт озвучил свою точку зрения в ходе пресс-конференции "Доллар как оружие США против экономики России" Общественной службы новостей. "Основное противостояние России и США сейчас лежит в военно-политической плоскости", – заявил Колташов.
По мнению обозревателя, если Соединенные Штаты будут настолько циничны и безответственны, что допустят эскалацию конфликта на Донбассе и, как следствие, вооруженный конфликт на границах с Россией, то они могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы ввести новые санкции против нашей страны. Кроме того, США могут сорвать реализацию проекта "Северный поток-2", чтобы нанести удар по российской экономике.
Ранее о кризисе в российско-американских отношениях высказался секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Эксперт отметил, что они сейчас находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.
По словам Патрушева, и ситуация обострилась после интервью президента США Джо Байдена, в котором он допустил резкий выпад в адрес российского лидера Владимира Путина. По мнению секретаря Совбеза России, у наших народов сегодня нет поводов для вражды, а разделяет страны только идеология, сообщает "Коммерсант".
Патрушев добавил, что у России и США есть обширное поле для сотрудничества. Он выразил надежду, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог по актуальным вопросам.
Популярные темы форума
Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем