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Политика
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов

Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов

Директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов объяснил, как именно США попытаются нанести удар по российской экономике.
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Эксперт озвучил свою точку зрения в ходе пресс-конференции "Доллар как оружие США против экономики России" Общественной службы новостей. "Основное противостояние России и США сейчас лежит в военно-политической плоскости", – заявил Колташов.

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По мнению обозревателя, если Соединенные Штаты будут настолько циничны и безответственны, что допустят эскалацию конфликта на Донбассе и, как следствие, вооруженный конфликт на границах с Россией, то они могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы ввести новые санкции против нашей страны. Кроме того, США могут сорвать реализацию проекта "Северный поток-2", чтобы нанести удар по российской экономике.

Ранее о кризисе в российско-американских отношениях высказался секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Эксперт отметил, что они сейчас находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

По словам Патрушева, и ситуация обострилась после интервью президента США Джо Байдена, в котором он допустил резкий выпад в адрес российского лидера Владимира Путина. По мнению секретаря Совбеза России, у наших народов сегодня нет поводов для вражды, а разделяет страны только идеология, сообщает "Коммерсант".

Патрушев добавил, что у России и США есть обширное поле для сотрудничества. Он выразил надежду, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог по актуальным вопросам.

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Фото: Ohde/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 13:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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