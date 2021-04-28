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Политика
Политолог Суздальцев о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Откроет ящик Пандоры

Политолог Суздальцев о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Откроет ящик Пандоры

Политолог Андрей Суздальцев высказался о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко передать полномочия Совету безопасности.
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Белорусский лидер пообещал в ближайшее время подписать "один из важнейших документов" для страны. Александр Лукашенко рассказал, что декрет разрешит передачу президентских полномочий Совету безопасности в случае экстренной ситуации, например, покушения на главу страны.

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Политолог Андрей Суздальцев заявил, что после вступления документа в силу официальным преемником президента станет "хунта силовиков". По его мнению, режим все больше деградирует, и скоро Белоруссия превратится в европейскую Мьянму, где в феврале этого года к власти пришли военные.

"Лукашенко, подписав декрет, откроет ящик Пандоры и фактически сам себе подпишет смертный приговор", – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

17 апреля ряд СМИ сообщил о предотвращении госпереворота в Белоруссии и покушения на Александра Лукашенко. По версии ФСБ и КГБ, заговорщики собирались захватить теле– и радиоцентры в Минске и заблокировать подразделения внутренних войск и ОМОНа.

Александр Лукашенко сообщил, что злоумышленники намеревались расправиться с ним и с его сыновьями. Президент обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в подготовке спецоперации. Политик уверен: сценарий переворота в республике был одобрен высшим руководством Америки.

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Фото: president.gov.by
Автор: 28 апреля 2021, 14:47 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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