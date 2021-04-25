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Политика
"Это нас беспокоит": глава британской разведки заявил о загадочных сигналах для Путина

"Это нас беспокоит": глава британской разведки заявил о загадочных сигналах для Путина

Руководитель одной из самых известных спецслужб высказался о России. Он обвинил Кремль в неадекватном поведении.
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Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричард Мур считает, что Россия сейчас переживает очень трудные времена. Мур убеждён, что в настоящее время она теряет свою мощь, а её экономические и демографические показатели неуклонно ухудшаются. Тем не менее, по словам политика, Москва все ещё представляет угрозу.

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По словам Мура, Великобритания взволнована сосредоточением российских войск у границы с Украиной, поскольку это может свидетельствовать о готовящемся наступлении.

"Разумеется, это нас беспокоит", – заявил руководитель спецслужбы.

Он напомнил, что Лондон и Вашингтон уже предупредили Кремль о тяжёлых последствиях таких действий. Кроме того, Мур обвинил Кремль в неадекватном поведении, которое не может не вызывать тревогу и заявил, что MI6 тесно сотрудничает с партнёрами по ситуации вокруг Украины и посылает президенту России Владимиру Путину некоторые загадочные "сигналы", не пояснив, о чём именно идёт речь.

Ричард Мур также провёл аналогию между отношениями России и Украины и недавней высылкой российских дипломатов из Чехии, премьер-министр которой обвинил отечественные спецслужбы СВР и ГРУ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 10:50 Источник: The Sunday Times ✓ Надежный источник

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