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Слова Венедиктова о переговорах Лукашенко с Тихановской оценили: Инструмент манипуляции и игры с Западом

Слова Венедиктова о переговорах Лукашенко с Тихановской оценили: Инструмент манипуляции и игры с Западом

Политолог Павел Усов прокомментировал сообщения о предстоящей встрече властей Белоруссии с лидером оппозиции.
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Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ранее анонсировал переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционером Светланой Тихановской. Журналист рассказал, что диалог будет вести Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог усомнился в правдивости слов Венедиктова. Павел Усов признался, что не верит в возможность диалога власти с оппозицией. По словам эксперта, давление на инакомыслящих в республике постоянно растет: возбуждаются новые уголовные дела, число арестованных стремительно увеличивается.

Аналитик не увидел смысла в распространении слухов о предстоящих переговорах. "Он (Алексей Венедиктов – Прим. ред.) просто не понимает, что реально происходит в Белоруссии", – отметил Усов. Политолог заявил, что журналиста используют как "один из инструментов манипуляции и игры России с Западом".

Вместе с этим эксперт исключил связь между словами Венедиктова и призывом Тихановской к голосованию за переговоры с властью. Оппозиционер не раз пыталась связаться с Кремлем, однако ее запросы игнорировали. Усов объяснил, что ее не рассматривают как достойную политическую фигуру.

Ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Сторонники Тихановской обвинили руководство страны в подтасовке результатов выборов. В ряде городов прошли массовые акции протеста, которые были жестко подавлены сотрудниками силовых структур.

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Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Автор: 2 апреля 2021, 10:52 Источник: Брестская газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость683481
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хитрозачёсаный никогда не идёт на переговоры,это все знают и политологом тут не надо быть,вот в камеру посадить-это да
1

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