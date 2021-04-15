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Политика
Путин выразил готовность содействовать политическому процессу в Ливии

Путин выразил готовность содействовать политическому процессу в Ливии

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Москве с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой выразил готовность содействовать политическому процессу в Ливии.
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По словам главы государства, Россию и Ливию связывает богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества, в связи с чем РФ готова оказывать поддержку в достижении стабильности, укреплении суверенитета и единства североафриканского государства.

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Путин и Дабиба договорились совместно работать и развивать партнерские отношения по ряду различных областей. Также премьер-министр Ливии выразил благодарность российской стороне за поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Владимир Путин поздравил главу переходного правительства с наступлением священного месяца Рамадан и поприветствовал формирование нового кабмина в государстве, в задачи которого входит организация и проведения выборов 24 декабря.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 16:55

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