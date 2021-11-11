В Совфеде хотят запретить западным авиакомпаниям летать в Россию

Власти России могут запретить западным авиакомпаниям летать в Россию в случае введения санкций против "Аэрофлота". Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Джабаров отметил, что если Запад установит ограничения в отношении конкретных лиц и сотрудников компании, Москва также ответит симметрично. По мнению сенатора, западные авиакомпании "очень сильно зависят от России" из-за ее географического положения, сообщает Ura.ru.
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