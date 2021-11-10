Эксперт Пинчук приравнял Киев к террористической организации

К такому выводу эксперт пришел после поездки в приграничные с Украиной районы Донбасса. Пинчук не раз выдвигал подобные тезисы, а после визита они только подкрепились.
По словам Пинчука, Украина воюет не с враждебной военной инфраструктурой, а с мирными жителями, пишет "Царьград".
"С точки зрения этого критерия, Украина – террористическое государство по факту, априори", – заявил Пинчук.
Более того, спикер сравнил Киев с запрещенной в России террористической организацией "Талибан*"*. К примеру, с этой группировкой страны также вынуждены вести переговоры для урегулирования конфликтов.
Ранее представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что обострение ситуации на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе создается специально для того, чтобы вызвать международную реакцию на провокацию.
По словам представителя ДНР, Киев занимается обострением ситуации в Донбассе и вбросом ложных новостей в инфо-пространство перед возможным началом активных боевых действий.
* действие организации признана в России террористической и запрещена на территории страны.
* Организация запрещена на территории РФ
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