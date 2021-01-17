Навального привезли к самолету в Берлине на машине с мигалками в сопровождении правительственного авто

Журналисты активно следят за возвращением оппозиционного политика Алексея Навального в Россию. Обозревателям удалось заметить любопытный нюанс, касающийся транспортировки блогера в Берлине.
По данным телеграм-канала Mash, Навального привезли к самолету на черной Audi с мигалками. Кроме того, стало известно о том, что блогера сопровождала правительственная машина, а также экипаж полиции.
Стоит отметить, что Навальный уже находится на борту самолета. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, вместе с ним в Москву следует большое число журналистов. на борт.
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