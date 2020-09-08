Раскрыта тема выступления Путина на Генассамблее ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приоткрыл завесу тайны над выступлением Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН, передает "Царьград". Официальный представитель Кремля отметил, что речь российского лидера будет касаться вызовов, которые встали перед миром из-за эпидемии коронавируса.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Стоит ли получать российское гражданство?
Замуж за иностранца