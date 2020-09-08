Путин раскрыл главный критерий продвижения по службе

Президент России Владимир Путин встретился с победителями суперфинала конкурса "Лидеры России". Им российский лидер раскрыл главный критерий продвижения по службе государственных служащих.

Победителями суперфинала третьего сезона конкурса "Лидеры России", который состоялся в Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, стали 106 человек. Владимир Путин обратился к ним в режиме видеоконференции.

"Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно", – заметил президент России. Для этого и нужны честные и прозрачные правила, востребованные во всех сферах жизни. Также глава государства четко обозначил критерии, по которым должен происходить отбор для дальнейшего карьерного роста государственных служащих.

"Продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране", – подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что за три года, которые проводится конкурс, "Лидеры России" успели стать эффективным механизмом, позволяющим отыскивать и поддерживать хороших управленцев. Участникам же это мероприятие предоставляет возможность для роста и расширения профессиональных горизонтов. По словам российского лидера, речь идет не только о государственной, но и об иных сферах.

"Грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда", – заметил Владимир Путин.

Президент заметил высокую работоспособность, нацеленность на результат и умение брать на себя ответственность у победителей "Лидеров России". Именно эти качества и помогли им одержать победу.

"Растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не только в нашей стране, но из-за границы много заявок", – рассказал президент России. Самую большую ценность, добавил он, которую дает конкурс – это работа с наставниками. "А это профессионалы высшей пробы", – подчеркнул Владимир Путин.