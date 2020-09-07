В онлайн-марафоне "Ночь выборов" примут участие 17 политических партий

Во всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов – 2020" 13 сентября примут участие представители 17 политических партий. О программе мероприятия на пресс-конференции в Москве рассказал политолог, глава оргкомитета "Ночи выборов" Дмитрий Гусев.



Политические партии будут главными гостями площадки. Помимо четырех парламентских политсил, в "Ночи выборов" примут участие новые партии, а также небольшие политсилы, рассказал Гусев.



В оргкомитете "Ночи выборов" уверены: все эти партии должны быть включены в бюллетень по выборам в Госдуму в следующем году. Фактически график конференций в пресс-центре мероприятия – это избирательный бюллетень на предстоящих парламентских выборах, отметил Гусев на пресс-конференции ТАСС.

Программа у "Ночи выборов – 2020" очень насыщенная. На площадке выступит глава ВЦИОМ Валерий Федоров, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев и другие эксперты и аналитики. Кроме того, гостям мероприятия представят самые интересные агитационные материалы последней избирательной кампании.

Запланировано три круглых стола. Первый будет посвящен наблюдению за выборами в условиях нового законодательства, второй – подведению итогов Единого для голосования, третий – перспективам предстоящих выборов в Госдуму.

Также в рамках площадки состоится большой спор с представителями двух новых политических партий – "За правду" и "Новые люди", дискуссия про выборы и фактор улицы. А известный телеведущий Леонид Якубович проведет с представителями политсил интересную познавательную игру, рассказал Дмитрий Гусев.

"Ночь выборов" стал востребованным форматом, который с каждым годом вызывает все больше интереса в регионах, отметил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Главная интрига мероприятия – как себя проявят новые и относительно старые партийные проекты, у которых была попытка ребрендинга, а также то, как себя чувствуют старожилы – парламентские партии", – указал эксперт.

Площадка у "Ночи выборов не изменилась". Как и в прошлом году, масштабное мероприятие пройдет на территории "Красного Октября" в Москве.

Мероприятие будут освещать не менее 100 российских и международных средств массовой информации.



Напомним, что Единый день голосования – 2020 состоится 13 сентября. В его рамках пройдут выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах определится новый состав законодательных собраний.