Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному

Немецкие СМИ сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркль тайно навестила российского политика Алексея Навального, когда он еще находился на лечении в берлинской клинике. Зачем именно Меркель приходила к Навальному – пока неизвестно.
Напомним, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике "Шарите" в Берлине. Туда его транспортировали после отравления в российском Омске, в результате которого политик на несколько недель впал в кому. В настоящее время он продолжает восстановление, сообщает телеканал "360".
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