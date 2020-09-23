Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Агаева

Ваха Агаев был депутатом Госдумы с 2011 года, отметил Вячеслав Володин. "Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей", – сказал председатель нижней палаты.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким парламентария.
У депутата диагностировали COVID-19. По сообщениям СМИ, последние дни парламентарий находился в коме.
Ваха Агаев родился в 1953 году в Казахстане. Получил историческое и экономическое образование.
В 2011 году Агаев стал депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ, спустя пять лет переизбрался. В нижней палате парламентарий был зампредом комитета по вопросам собственности.
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