Опубликованы новые документы из доклада спецпрокурора США Мюллера

Провальное дело о "российском вмешательстве" в президентские выборы США 2016 года, приведшее к отставке спец-прокурора Роберта Мюллера, оставило после себя много вопросов. В частности, общественность интересовало, почему значительная часть "доказательной базы" так и не увидела свет.



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