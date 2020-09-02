Мишустин собрался в Белоруссию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о запланированном визите российской делегации в Белоруссию. В Минск отправится глава российского правительства Михаил Мишустин, передает RT. О предстоящей поездке глава российского внешнеполитического ведомства сообщил своему коллеге во время переговоров.
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