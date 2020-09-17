Дмитрий Медведев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил заместителя редседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, передает RT. Политик в разные годы занимал должность президента страны, а также премьер-министра. Отметим, Дмитрий Мевдедев уже обладает орденом "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
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