Президент Польши пообещал Украине щедрый подарок

Переизбранный на новый срок президент Польши Анджей Дуда поделился с общественностью своими планами на 2022 год. В это время Варшава будет председательствовать в ОБСЕ.
Политик подчеркнул, что Польша будет отстаивать интересы Украины, передает "Царьград". В частности, Дуда пообещал вернуть на повестку дня "вопрос Крыма". Иными словами, он фактически пообещал Киеву поддержку в их территориальных претензиях на полуостров.
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