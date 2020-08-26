Путин назвал главное условие открытия границ России

Президент России Владимир Путин назвал недопущение второй волны COVID-19 основным условиям для открытия границ страны с другими государствами. Об этом он заявил на переговорах с вице-премьером России Татьяной Голиковой в ходе совещания с кабмином.
Путин обратил внимание, что открытие границ должно проходить "очень аккуратно". Глава государства добавил, что ранее обсудил с Голиковой перечень стран, с которыми можно возобновить авиасообщение, а также сроки открытия границ, сообщает Ura.ru.
Напомним, что в настоящее время время открыты границы России с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией. Ряд СМИ на днях сообщил, что в конце августа-начале сентября возобновится сообщение и с другими странами.
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