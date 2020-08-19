МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

МИД Литвы запретил Александру Лукашенко въезд на территорию страны. Это произошло из-за событий, происходящих в Белоруссии.
Уточняется, что в в список невъездных попали еще несколько десятков чиновников, приближенных к Лукашенко. В их число входят высокопоставленные сотрудники силовых ведомств.
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