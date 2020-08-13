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Скабеева оценила поведение избивающих белорусов силовиков

Скабеева оценила поведение избивающих белорусов силовиков

Ольга Скабеева. Кадр: youtube.com
В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" ведущая Ольга Скабеева высказалась о протестах в Белоруссии. Она дала оценку силовикам, которые разгоняют требующих отставку Александра Лукашенко граждан.
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Протесты в Белоруссии продолжаются уже четыре дня. За это время жителям республики не удалось достучаться до действующей власти. Толпы протестующих лишь подвергаются насилию со стороны ОМОНа.

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Стоит отметить, что сейчас людей на улицах Минска и других городов Белоруссии достаточно меньше. Это заметила и журналистка Ольга Скабеева. Она отметила, что однажды в Киеве силовики не смогли разогнать протестующих, поэтому Майдан продолжается уже шесть лет. "А здесь пресекли за три дня", – сказала Скабеева в эфире "60 минут".

Однако она тут же добавила, что не поддерживает поведение правоохранительных органов Белорусии. "Но видно, что эта тактика, схема работает", – заключила Ольга. Со словами Скабеевой согласился ее соведущий и супруг Евгений Попов.

Напомним, о ситуации в Белоруссии высказался представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат считает, что к протестам в республике причастны "зарубежные партнеры", которые хотят расколоть общество. Также Захарова не упустила возможности напомнить белорусским властям о задержанных за несколько дней до выборов россиянах.

Автор: 13 августа 2020, 21:37 Источник: Telegram-канал Skabeeva
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