Скабеева оценила поведение избивающих белорусов силовиков

В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" ведущая Ольга Скабеева высказалась о протестах в Белоруссии. Она дала оценку силовикам, которые разгоняют требующих отставку Александра Лукашенко граждан.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже четыре дня. За это время жителям республики не удалось достучаться до действующей власти. Толпы протестующих лишь подвергаются насилию со стороны ОМОНа.

Стоит отметить, что сейчас людей на улицах Минска и других городов Белоруссии достаточно меньше. Это заметила и журналистка Ольга Скабеева. Она отметила, что однажды в Киеве силовики не смогли разогнать протестующих, поэтому Майдан продолжается уже шесть лет. "А здесь пресекли за три дня", – сказала Скабеева в эфире "60 минут".

Однако она тут же добавила, что не поддерживает поведение правоохранительных органов Белорусии. "Но видно, что эта тактика, схема работает", – заключила Ольга. Со словами Скабеевой согласился ее соведущий и супруг Евгений Попов.

Напомним, о ситуации в Белоруссии высказался представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат считает, что к протестам в республике причастны "зарубежные партнеры", которые хотят расколоть общество. Также Захарова не упустила возможности напомнить белорусским властям о задержанных за несколько дней до выборов россиянах.