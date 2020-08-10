Польский премьер пообещал организовать саммит ЕС по поводу Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе Евросоюза и председателю Еврокомиссии с предложением созвать чрезвычайный саммит ЕС, передает телеканал "360". Посвятить встречу он планирует ситуации в Белоруссии. Как заметили в правительстве Польши, их страна несет ответственность за своих ближайших соседей.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Победу одержал Александр Лукашенко, однако не все избиратели поверили в озвученные цифры. На улицы стали выходить люди. В городах начались беспорядки, которые жестоко разогнали.
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