В США хотят устроить голосование по созданию нового штата

Палата представителей конгресса США намерена провести голосование на предмет признания столицы страны отдельным штатом. Вашингтон относится к федеральному округу Колумбия, который не принадлежит какому-либо штату.

С такой инициативой выступили парламентарии от Демократической партии. Они пояснили, что из-за отсутствия статуса штата жители Вашингтона не могут избирать своих представителей в конгресс.