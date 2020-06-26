В США хотят устроить голосование по созданию нового штата

Палата представителей конгресса США намерена провести голосование на предмет признания столицы страны отдельным штатом. Вашингтон относится к федеральному округу Колумбия, который не принадлежит какому-либо штату.
С такой инициативой выступили парламентарии от Демократической партии. Они пояснили, что из-за отсутствия статуса штата жители Вашингтона не могут избирать своих представителей в конгресс.
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