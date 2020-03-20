"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян

Накануне глава государства дал интервью в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В ходе дискуссии активно обсуждалась тема о сроках нахождения у власти Владимира Владимировича.
Журналист Андрей Ванденко съязвил, сославшись на шутку супруга Аллы Пугачевой. Суть заключалась в том, что Путин – уже не фамилия, а должность. Об этом Галкин заявил на одном из своих выступлений.
Президент не растерялся. "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы", – иронично отметил Владимир Владимирович.
Россияне по достоинству оценили находчивость главы государства. "Наш президент – умница", – заявила гражданка.
Нашлись и те, кто опять стал высказывать претензии. Но таких, вечно недовольных, в любом государстве полно. Легче все свалить на президента, чем начать что-то делать. Многие россияне это понимают. "Поработайте в сутки столько, сколько работает Путин, тогда не будете ехидничать!" – отметил мужчина.
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