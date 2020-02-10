Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименования Санкт-Петербурга. Прежнее, по его словам, устарело, сообщает Vse42.ru.
Петров пояснил, что в настоящее время россияне все чаще называют город "Петербургом" или "Питером", а полное название Северной столицы утратило свою актуальность и выглядит слишком длинным. Парламентарий также обратил внимание, что некоторые люди ошибочно связывают его название с императором Петром I, хотя на самом деле своим "именем" Санкт-Петербург обязан апостолу Петру. Тем не менее, альтернативных вариантов чиновник не предложил.
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