Генпрокурор России предложил ужесточить наказание за коррупцию

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с инициативой по ужесточению наказания за мелкое взяточничество. К нему относятся преступления, в результате которых злоумышленники получили не более десяти тысяч рублей.
Краснов пояснил, что зачастую взяточники отделываются лишь штрафом, что не влечет за собой запрета занимать должности на государственной службе. Он также добавил, что Генпрокуратура подготовила законопроект, согласно которому под статью о мелком взяточничестве будут попадать его организованные формы и случаи его сопряжения с вымогательством, сообщает RT.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Отношения с армянкой
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но