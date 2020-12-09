"Им нельзя доверять": В США отказались заключать с Россией договор о недопустимости ядерной войны

В период Холодной войны весь мир увидел разрушительную мощь и плачевные последствия применения ядерного оружия. Спустя десятилетия выяснилось, что Соединенные Штаты, похоже, так и не усвоили этот урок истории.
Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать с Москвой соглашение о недопустимости ядерной войны. В противном случае этого президента следует наказать.
Кроме того, Биллингсли подчеркнул, что Белый дом отказывается от своей прежней позиции, высказанной экс-президентом Рональдом Рейганом в 1985 году. Тогда он и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев сделали совместное заявление о том, что начало ядерной войны недопустимо, передает телеканал "360".
Спецпредставитель пояснил, что, по его мнению, России "нельзя доверять" в вопросе разоружения, поскольку военная доктрина Кремля якобы подразумевает использование ядерного оружия. По словам представителя американского Госдепа, Москва долгие годы тайно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), производя ракеты малой дальности с ядерной боеголовкой.
Маршалл Биллингсли считает, что в случае конфликта с НАТО Россия будет использовать тактическое вооружение, что приведет к "определенным последствиям".
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Вам делают комплименты?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Отношения с армянкой
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но