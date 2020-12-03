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Политика
Павел Сниккарс назначен замглавы Минэнерго

Павел Сниккарс назначен замглавы Минэнерго

Павел Сниккарс. Фото: Илья Мудров
До назначения на должность замглавы министерства Павел Сниккарс возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго. Как и недавно назначенный министром природы Александр Козлов, Павел Сниккарс входит в состав кадрового резерва президента.
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Оценивая участившиеся кадровые миграции резервистов, эксперты говорят об особых условиях, в которых сейчас находится госаппарат. Требования к чиновникам день ото дня усложняются.

Теперь недостаточно быть просто технократом, антикризисником или даже стратегом. Все эти качества должны быть правильно взаимоувязаны и встроены в изменчивую повестку и отвечать требованиям и сегодняшнего, и завтрашнего дня . Именно этим обусловлен как ужесточившийся отбор в кадровый резерв, так и растущий спрос гос-аппарата на выходцев из него.

Сегодня таких резервистов в стране всего 136, а их обучение – сложная жесткая система, охватывающая весь спектр базовой и управленческой компетенции.

Схожих программ у резервистов нет, модули подбираются в зависимости от конкретных задач, базового образования, компетенции. “Они могут быть разносторонним – не только узкоотраслевой направленности, но и в целом касаться управленческих качеств – каждого члена резерва готовят под задачи, где он может быть полезен”, – говорит депутат Госдумы, глава думского комитета по федеральному устройству и резервист Алексей Диденко.

А по словам бывшего вице-губернатора Мурманской области Марии Деруновой, резервиста призыва 2020 года, в который вошли всего 18 человек, резерв – уникальное образовательное решение, где учат не только управлению процессами и проектами, но и наиболее эффективному использованию собственного потенциала.

"Способность брать на себя ответственность, реагировать на кризис и потенциальные угрозы, концентрироваться на главном – это качество, которое ты должен уметь развить и которым нужно уметь управлять. Например, во время моего тестирования выяснилось, что моя особенность – это многозадачность, которую тренер назвал "умение быстро бежать по нескольким дорожкам сразу". Я всегда гордилась этой чертой и считала ее своим преимуществом, но сейчас меня учат навыку осознанно жертвовать тактической многозадачностью ради концентрации на страте-гической цели, и это для меня, хоть и чиновника со стажем, новое упражнение", – цитирует Марию Дерунову Независимая газета.

Политолог Дмитрий Абзалов утверждает, что за кадровым резервом президента будущее, так как позволяет накапливать критическую массу управленцев новой формации и должного качества. “Создание общего уровня подготовки управленцев способно двинуть всю систему, – убежден он. – Потому что раньше мы сталкивались с тем, что назначали губернатора, продвинутого, знающего, но он сталкивался с системой, к которой не был готов и она его просто перемалывала. Единственный способ сдвинуть все – создать единую массу управленцев, которые разговаривают на одном языке, которые видят современные вызовы, понимают международную повестку, которые в целом эту систему толкнут".

Кадровый резерв президента в портретах

Сниккарс Павел Николаевич

Павел Сниккарс. Фото: Илья Мудров

Родился 24 декабря 1978 г. в Новосибирской области.

В 2000 г. окончил Сибирскую академию государственной службы (с 2012 г. – Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС) по специальности "государственное и муниципальное управление", в 2005 г. – Сибирский университет потребительской кооперации по специальности "юриспруденция".

В 2005-2010 гг. работал на разных должностях в "Новосибирскэнерго" и "СибирьЭнерго"

В 2010 – 2012 гг. – заместитель генерального директора по развитию, заместитель генерального директора по работе на рынках в "Объединенной энергосбытовой компании", г. Москва.

В 2012 – 2013 гг – заместитель председателя правления Некоммерческого партнерства "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью", г. Москва.

В 2013 г. назначен на должность директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ.

Женат, воспитывает трёх дочерей.

Дерунова Мария Валерьевна

Мария Дерунова. Фото: Илья Мудров

Родилась 1 апреля 1984 года в Калужской области. В 2006 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности "Журналистика".

С 2008 по 2016 год работала в банковской сфере.

С 2016 года в Минстрое России занимала должность заместителя директора департамента городской среды, отвечая за координацию и реализацию информационной политики и международных проектов министерства в части жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.

С 2018 года – администратор проекта "Умный город".

С апреля 2019 – вице-губернатор Мурманской области по вопросам информационной политики, культуры и туризма

С февраля 2020 года – первый заместитель начальника управления вице мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям

Увлекается сноубордом и кайтингом. Замужем, воспитывает дочь

3 декабря 2020, 17:45

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