В Киргизии обстреляли автомобиль с бывшим президентом страны

В столице Киргизии – Бишкеке – неизвестные обстреляли машину, в которой находился бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Инцидент произошел на центральной площади города Ала-Тоо.
Огонь велся из огнестрельного оружия настоящими боевыми патронами. Несмотря на это, Атамбаев не пострадал. После покушения политик заявил, что заранее знал о готовящемся нападении. Он убежден, что к инциденту причастны сотрудники кыргызских силовых структур, сообщает RT.
Напомним, что в Киргизии уже пять дней подряд не прекращаются массовые акции протеста. Их спровоцировали результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержали лишь лояльные власти партии.
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