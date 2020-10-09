Войну в Карабахе назвали агрессией Запада против России

Политолог Николай Стариков связал боевые действия в Нагорном Карабахе с событиями в Белоруссии и Киргизии. По его мнению, все происходящее – попытка Запада ослабить влияние России на постсоветском пространстве.



Вокруг России после распада Советского Союза образовались страны, никогда не имевшие своей государственности, заявил Стариков. Запад пытается организовать войны и перевороты по периметру наших границ, отметил политолог.



События в Нагорном Карабахе, нестабильность в Белоруссии и очередная революция в Киргизии имеют главную цель – уменьшить влияние России на постсоветском пространстве и сделать Евразийский союз недееспособным, уверен эксперт. "Запад хочет ликвидировать новый росток силы", – сказал Стариков в интервью "Комсомольской правде".

Эксперт напомнил о словах бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая посчитала создание Евразийского союза попыткой возродить СССР. Запад пытается этому противодействовать и давит на Москву, заявил политолог.

События в соседних с Россией странах – неслучайны, уверен Стариков. По его мнению, Запад долго вел работу по Дестабилизации Закавказья, Белоруссии и Киргизии. "И теперь решили бросить все карты на стол разом", – полагает эксперт.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются две недели. Владимир Путин обратился к Армении и Азербайджану с призывом сесть за стол переговоров. Необходимо обменять пленных и тела погибших, заявил президент.

Российский лидер провел телефонные переговоры с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. 9 октября запланирована встреча министров иностранных дел двух стран в Москве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Применяется артиллерия и тяжелая бронетехника. С обеих сторон погибли сотни человек, есть жертвы среди гражданского населения. Войска Азербайджана продвинулись на северо-восточном и юго-восточном направлениях и заняли несколько поселков и высот.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха. Баку не контролирует мятежный регион с начала 1990-х годов.