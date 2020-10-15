Президент Киргизии Жээнбеков подал в отставку

Появились новые данные о политической обстановке в Киргизии. Стало известно, что президент Жээнбеков подал в отставку.
По словам политика, он принял такое решение из-за того, что агрессия народа в его сторону продолжается. Жээнбеков опасается эскалации конфликта, передает телеканал "360".
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