Дума ввела должность зампреда Совета безопасности

Нижняя палата парламента поддержала президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Он будет назначаться главой государства. Кроме того, президент определит круг полномочий главы совбеза.
Законопроект оформлен в качестве поправок в Федеральный закон "О безопасности". Госдума приняла нормативно-правовой акт в первом чтении. Зампред Совета безопасности будет его постоянным членом. Полномочия определит президент. Кроме того, глава государства получит право назначать и освобождать его от должности.На зампреда Совета безопасности распространяется норма о запрете иметь гражданство иностранного государства, либо вид на жительство, либо иной документ, который подтверждает право проживания на территории иностранного государства.
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