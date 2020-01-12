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Политика

Мракобесие зашкаливает: в Украине хотят отметить годовщину сожжения Москвы

Фото: twitter.com/tov_sobakin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Антироссийская истерия в Украине вышла на новый уровень. На этот раз граждане Незалежной хотят торжественно отпраздновать одну из самых мрачных дат в истории человечества. С инициативой выступил известный экстремист. 
прочитано 258 раз

В следующем году исполнится 450 лет со дня захвата и сожжения Москвы войском крымского хана Девлет-Гирея. Устроенный налетчиками пожар быстро распространился по городу из-за сильного ветра. Тогда погибли порядка 120 тысяч человек, еще от 60 до 150 тысяч людей оказались в рабстве. 

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Как пишет "ПолитНавигатор", именно эту дату предложил отметить главарь запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа*", бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Он призвал украинцев оставлять в интернете свои пожелания с вариантами празднования. 

"3 июня 1571 войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь", – написал Чубаров.

Многие пользователи интернета поддержали идею радикала и предложили, в частности, выпустить юбилейную монету Национального банка Украины или коллекцию почтовых марок. Нашлись и те, кто посоветовал установить в украинской столице памятник Девлет-Гирею. 

Те же, чей уровень мракобесия уже зашкаливает, захотели повторить совершенное кровопролитие. Однако Чубаров отметил, что теперь не удастся найти столько всадников: Москву пытались взять около 60 тысяч воинов. 

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: 12 января 2020, 18:04

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дебилы и отморозки!!! Хватит это чмо называть "братьями", это - наши враги!!
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