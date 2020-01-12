Директор "Нафтогаза" признал преимущество Путина перед Зеленским

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко напомнил, что газовый спор России и Украины обсуждался на саммите "нормандской четверки" в столице Франции. По словам управленца, тогда Владимир Путин продемонстрировал свое мастерство.
Как пишет "ПолитНавигатор", когда началась более детальная дискуссия, президент Украины Владимир Зеленский попросил Витренко принять участие в переговорах. После этого топ-менеджер несколько минут говорил с российским лидером и поразился его познаниям в вопросе.
"Для меня эта ситуация была шоком. Мы обсуждали с Путиным технические вопросы: суммы, транзитные ставки, юридические детали, состав арбитров в арбитраже", – вспомнил исполнительный директор "Нафтогаза".
Комментируя саммит, Витренко заявил, что Владимир Путин является специалистом высокого уровня.
"Я бы сказал, что Путин является наивысшим специалистом, потому что он разбирается в этих вопросах и лично берет участие в обсуждении", – подытожил топ-менеджер.
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